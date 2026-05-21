TBSラジオ「JUNK」（平日月曜〜金曜深夜1時）が21日、番組公式Xを更新。22日深夜放送の「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役として、元AKB48のタレント、女優野呂佳代（42）が出演すると発表した。番組公式Xは「【バナナマンのバナナムーンGOLD】今週金曜日のバナナムーンGOLDは、野呂佳代さんをお迎えしてお送りします！お楽しみに」と伝えた。