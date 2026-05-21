【漫画】本編を読む『うちの猫たちは気が合わない』（とみた黍/オーバーラップ）は、同じ家で暮らしながら、なかなか仲良くしない2匹の猫との日常を描いたコミックエッセイである。猫同士が寄り添い、毛づくろいをしあい、一緒に眠る姿に憧れる飼い主は多いだろう。だが現実は理想通りになるとは限らない。本作は、そんな「猫飼いあるある」をユーモラスに、そして愛情たっぷりに描いた作品だ。登場するのは、著者・とみた黍氏の