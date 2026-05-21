大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）、２年ぶりに大関復帰した霧島（３０＝音羽山）が関脇琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）を退け、２敗で首位を守った。真っすぐ当たってきた相手に押し込まれるも、冷静に対処してはたき込んだ。取組後の支度部屋では「少し下がったけど焦らず。体が動いている。変わらず、思い切り当たっている」と納得の表情を見せた。琴勝峰は昨年名古屋場所で平幕Ｖを遂げており、その１４日目に