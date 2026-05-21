パドレスのサンダー・ボガーツ内野手（３３）がドジャース・大谷翔平投手（３１）に脱帽だ。２０日（日本時間２１日）の本拠地ドジャース戦は二刀流の大谷に投打にしてやられ、０―４と完敗。自らも４タコと快音が聞かれず、チームとしても５安打に封じられ、あえなく連敗を喫した。試合後のボガーツは米メディア「マーティ・カスウェルマーティ・タイムＴＶ」に対し「私たちは何も生み出していない。彼らがよかったというこ