演じる役の内に秘めた感情までしっかりと映し出すような表現力が魅力の草なぎ剛(※「なぎ」は正しくはゆみへんに「剪」)。近年ではトランスジェンダーとして生きる主人公を演じ、第44回日本アカデミー賞にて自身初の最優秀主演男優賞に輝いた映画「ミッドナイトスワン」(2020年)や、世界的ヒットを果たしたNetflix映画「新幹線大爆破」(2025年)で高い評価を得たことも記憶に新しい。そんな草なぎの近年の主演作の1つが、「ミッドナ