今年はスパークリングティーが新登場！「SHINEシャインマスカット」 まずご紹介するのは、初夏のゴンチャの定番・シャインマスカットを使用した「SHINE シャインマスカット」。ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと、濃厚な果実の甘みを楽しめる4種類のドリンクがラインナップしています。SHINEシャインマスカット ミルクティー （ICED）【編集部実食】「SHINEシャインマスカット ミルクティー」（ICED/M）670円 長野県産