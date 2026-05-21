年末年始などの長期休みが対象だった「のぞみ」の全席指定。今年度は10月以降、「3連休」も全席指定席で運行します。東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、年末年始やゴールデンウィーク、お盆休みといった長期の休み期間中は利用者が集中するとして、全席指定席に切り替えて運行しています。JR東海は5月21日、10月のスポーツの日や11月の勤労感謝の日など、10月以降3連休となる土日・祝日についても、今年度