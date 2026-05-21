◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）ヤクルト・丸山和郁外野手が３回の守備からベンチへ退いた。「９番・右翼」で先発。２回の第１打席は初球をたたいて一ゴロに倒れていた。代わって増田が右翼に入った。丸山和は前日まで２９試合に出場し、打率３割６分３厘、２本塁打、８打点、４盗塁。１日のＤｅＮＡ戦（神宮）では史上７３人目のサイクル安打を記録していた。