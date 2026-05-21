◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人・田中将大投手（３７）が中１１日で先発し、今季最短４回３失点で降板。歴代単独２位となる日米通算２０４勝目を手にすることはできなかった。まずは初回。先頭から連打で無死二、三塁のピンチを招き、内野ゴロと犠飛で２失点。続く２回も先頭への四球をきっかけに、２死三塁から１番・長岡に適時二塁打を浴びた。「アグレッシブにどんどん勝負。いい流れで来ている