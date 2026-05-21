◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日＝雨天中止＝（２１日・甲子園）雨天中止が発表され、中日・井上一樹監督は複雑な胸中を語った。２０日は７―０から終盤の３イニングで、まさかの逆転負け。就任後初めて、試合後の会見を断った。「話せることがない。申し訳ない」と異例の謝罪でバスに乗りこんでいたが、一夜明けて口を開いた。中止に対し「もちろん、昨日の悪夢のようなゲームを早く払拭したいという意味では、やりたい。し