丸亀警察署 高松市の駐車場で原付バイクを盗んだとして高校生(15)が、窃盗の疑いで緊急逮捕されました。 逮捕されたのは、香川県多度津町に住む男子高校生（15）です。 警察によりますと、男子高校生は、5月20日午後8時15分ごろから同日午後9時15分ごろまでの間に、高松市のアパートの駐車場に停まっていた、60代の男性が所有する原付バイク(時価約30万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 「ノーヘル