カルスト大根 新見市のカルスト台地で栽培された肌が白く甘くてみずみずしい味わいが特徴の「カルスト大根」。新見市のJAの選果場で水洗いされ出荷されました。今シーズン初出荷です。 新見市南部に広がる標高400mのカルスト台地では、昼夜の寒暖差や「黒ボク」といわれるきめの細かい土壌を生かしてダイコンを栽培しています。 この1カ月ほど雨が少なかったことが懸念されていましたが、順調に生育したとい