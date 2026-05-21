Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉が２１日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）の“完シェー（成）”報告会に出席した。赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作で、２２年のＳｎｏｗＭａｎによる主演作に続く実写映画第２弾。クズでニートな６つ子が繰り広げる予測不能な日常を描く。長男・おそ松役の末澤誠也は、ＳｎｏｗＭａｎから主演