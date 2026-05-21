ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の場面写真が公開された。【写真】新章を象徴する映画『キングダム 魂の決戦』場面カット解禁されたのは、国民的大ヒットシリーズとなった映画『キングダム』の新章を象徴する全12点の場面写真。甲冑を身にまとい、険しくも力強い眼差しをたたえ、幾多の死線を越えながらも馬に跨