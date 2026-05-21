Ｊ２磐田は２１日、リーグ戦最終節のアウェー札幌戦に向けて公開練習を行った。Ｊ２・Ｊ３のＥＡＳＴ―Ｂグループ・ＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ（４月度）に初選出されたＭＦグスタボシルバ（２８）が、敵地での勝利を誓った。４月は全５試合に出場し、３得点をマーク。開幕から８試合連続で９０分勝利がなかった中、甲府戦（４月４日、１〇０）で決勝ゴールを決めて、勝ち点３へと導いた。そこからチームは松本戦まで５連勝。攻撃