松本市で、20日から21日朝にかけて、クマの目撃が相次ぎました。近くには小学校があり、臨時休校となりました。川の中から岸に向かって走る黒い生き物。20日午後1時ごろ、松本市と塩尻市境付近の奈良井川で撮影されたクマです。塩尻市によりますと、20日午後2時前に、松本市笹賀の今村橋付近で、「クマを見た」と通報がありました。人への被害はありませんでした。一方、松本市の小学校近くでも21日朝、クマが出没。警察によります