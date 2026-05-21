宇宙でのミッションを終え、日本へ帰国した南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士油井亀美也さん。21日、高市首相を表敬し、活動を報告しました。21日午後、官邸に姿を現した宇宙飛行士の油井亀美也さん。同じく宇宙飛行士の大西卓哉さんと一緒に、宇宙での活動を報告するため、高市総理を訪ねました。冒頭、自身の活動写真が載ったパネルを贈呈すると…。高市首相「すごーい」感嘆する場面もありました。日本時間の去年8月から今