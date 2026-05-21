東京・新宿区の貴金属買い取り店の近くで、強盗目的で警棒を持って徘徊するなどしたとして、男2人が現行犯逮捕されました。強盗予備の疑いで現行犯逮捕されたのは、いずれも住居・職業不詳の植竹和弘容疑者（23）と須藤大樹容疑者（23）です。2人はきょう午前、新宿区四谷の貴金属買い取り店の事務所の近くで、強盗目的で警棒を持って徘徊するなどした疑いがもたれています。トクリュウ対策本部の情報で、この買い取り店の事務所に