◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）3敗の東前頭2枚目・義ノ富士（24＝伊勢ノ海部屋）が2敗の東前頭15枚目・翔猿（34＝追手風部屋）を押し出し、優勝戦線に生き残った。立ち合いで左から張り差しにいき、突っ張って体勢を整えた。さらに右を浅くのぞかせて出ると、一気に土俵下まで運んだ。「張っちゃった。迷ってたまたま張り差しになりました」学生相撲界の名門・日大の先輩との初顔合わせ。小柄な翔猿相