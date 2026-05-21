ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」が２０日放送され、新企画「電話越し似顔絵選手権」が行われた。岡野陽一、マユリカらがゲスト出演して、同局の若林有子アナウンサーが進行を担当。若林アナは冒頭、全力拍手で盛り上げてからゲストを呼び込むなど、そつなく進行をこなした。若林アナは２週連続での登場で、１３日放送分では「極寒街中野球拳」の企画を雪山で進行。耳当てに厚手コートという防寒スタイルだった。この日は