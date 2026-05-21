「遊☆戯☆王ARC−V」の柊柚子役などで知られる声優の稲村優奈が21日、Xを更新。声優藤原貴弘さんの訃報を受け、追悼した。稲村は「スマホを開いたら悲しいニュースが。遊☆戯☆王ARC−Vの現場でご一緒していた藤原貴弘さん。良い声だったなぁ。優しいお人柄だったなぁと現場での事を思い出していました。同じ年齢なのです。お誕生日も近くて」としのび、「藤原さん、ゆっくり休んでくださいね。ご冥福をお祈りします」と悼んだ。