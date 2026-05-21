SNSを眺めている時、ふと目に飛び込んできた心ない言葉に、心がチクリと痛んだ経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。勝手にランク付けして嘲笑うような投稿は、たとえ自分に向けられたものでなくても悲しい気持ちにさせられます。B.B軍曹さんがSNSに投稿した『他人の価値に左右される人の共通点』は、そんな負の感情を鮮やかに塗り替える様子が描かれています。【漫画】『他人の価値に左右される人の共通点』（全編を読