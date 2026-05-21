私はアサコ（60代）。近くには息子・タクマ（40代）家族が暮らしています。息子の妻・ユミエさん（40代）は働き者で元気で明るい女性ですが、遠慮しすぎな部分があります。私は家族だと思っているので、もう少しざっくばらんでもいいと思うのですが、真面目な性格なのでしょう。ユミエさんはいつも申し訳なくなるくらい、私たちを優先してくれるのでトラブルになったことはありません。けれども、今回はなぜか私たちの意見を聞いて