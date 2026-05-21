MAISONdesによるプロジェクト 日曜日のメゾンデが、漫画『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』を原作とした新曲「アイズ」を5月27日に配信リリース。あわせて、ジャケットも公開された。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 同楽曲は、『サンデーうぇぶり』にて連載中のmmkによる漫画『となりの席のヤ