山形県内全域で雨となったきょうも各地でクマの目撃が相次ぎました。民家近くでの目撃も相次ぎ、自治体と警察などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】雨が降るきょうもクマはすぐそこに…民家近くの目撃も相次ぐ県や警察が警戒を呼びかけ（山形） 山形市によりますときょう午前７時半ごろ、山形市松原で「大きな黒っぽい動物がいた」と小学校から市に通報がありました。 場所は蔵王みはらしの丘１号公園から西におよ