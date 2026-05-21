山形県長井市の夏の人気アクティビティ「水陸両用バス」の運行があすからはじまります。雨の日でも大迫力！きょうは一足先に体験してきました！ 【写真を見る】「まるでアトラクション」超貴重！水陸両用バスの旅を大内アナのリポートでお届け！「謎の達成感！」「ゆったりと非日常感が味わえる」（山形・長井市） 大内希美アナウンサー「今私が乗っているバスはただのバスではなく水陸両用バス。長井ダムに向かって