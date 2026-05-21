かつて雪を捨てる場所だった土地を、年間数百万人を集める「ボールパーク」へと変貌させた、北海道北広島市のまちづくりを学んでもらおうと、明和町で研修会が開かれました。 明和町で開かれたのは、幹部職員を対象にしたまちづくり研修会。北海道北広島市の経済部長、柴清文さんが講師を務めました。柴さんは、プロ野球日本ハムファイターズの球場「エスコンフィールド」を含む「Ｆビレッジ」構想に、