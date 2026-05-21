学生たちに「課題解決力」を養ってもらおうと、東北芸術工科大学で企業と連携した特別授業が行われました。学生が社会を知り、企業が若者の考えを取り入れる授業の初回となったきょう、互いに何を感じたのでしょうか。 【写真を見る】企業×大学のコラボ授業が描くクルマの未来学生が感じる「車の課題」…車が売れない、ドライバーの高齢化に学生が出す答えは（山形） この課題解決型の授業は、東北芸術工科大学がトヨタ