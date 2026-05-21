田植えシーズン真っ盛りの県内。きょうは、山形市で小学生が田植えに挑戦しました。子どもたち、雨の中でも元気いっぱいに学びをふかめていました。 【写真を見る】「夢にまで見た」児童が話す田植えの魅力デビュー前の新品種の苗も登場！つや姫・雪若丸・ゆきまんてんの苗の違いはわかる？（山形） きょう田植えに挑戦したのは、山形市立本沢小学校の5年生13人。吉村知事と一緒に植え付けました。 ■新品種の苗