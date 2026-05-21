名古屋・栄の最も高いビルに進出するシネコン。オープンを前に、内部を独占取材です。 【写真を見る】｢TOHOシネマズ 名古屋栄｣ 6月11日開業 10スクリーン･座席数約1650席 東海エリア初の｢プレミアムシアター｣も【独占取材】 6月11日に開業する「ザ・ランドマーク名古屋栄」は、地上41階・地下4階建て、高さは約211メートルと、栄エリアで最も高いビルになります。 低層階は商業施設「HAERA（ハエ