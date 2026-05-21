＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞ツアー未勝利の25歳・前田光史朗が、3試合連続で首位発進を決めた。今季メジャー初戦の第1ラウンドは、雨が降ったり止んだりする不安定なコンディションとなり、降雨の影響で一時中断も挟んだ。【写真】グリーンではこいつの出番！前田の愛用キャメロンパターアウトからスタートすると、1番パー5でいきなりイーグル