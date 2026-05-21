＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞開幕からの4試合でトップ10入りが2度。しかし4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」から直近5試合は3度の予選落ちと、ルーキーは「モヤモヤしていた」という1カ月を過ごしてきた。しかし、今週替えたパターが、再びいい流れに導いてくれるかもしれない。【写真】雨粒なんて気にしない菅沼菜々らしさが全