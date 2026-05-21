札幌市手稲区の住宅で５月４日、４６歳の母親が６歳の息子を殺害した事件で、札幌地検は殺人の疑いで逮捕・送検された母親の鑑定留置を始めました。札幌市手稲区の上井雪峰容疑者は５月４日、自宅で息子の雄翔さん（６）の首を圧迫するなどして殺害したとして、殺人の疑いで逮捕・送検されています。札幌地検は上井容疑者の精神状態を鑑定して刑事責任が問えるかを判断するため、鑑定留置を裁判所に請求し、５月２０日付けで開始さ