＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドが終了した。【写真】おお、珍しい…キャップ“後ろ被り”での豪打ツアー初優勝を狙う25歳・前田光史朗が1イーグル・6バーディ・1ボギーの7アンダー「65」をマーク。木下稜介、小木曽喬、岡田晃平、竹山昂成と並び、自身3戦連続の首位発進を決めた。6アンダー・6位に西村匡史。5アン