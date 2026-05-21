MBSテレビで20日夜に『クイズ！昭和101年』（後8：00）が放送され、ブレイク芸人のデビュー前の貴重な映像が放送された。【写真】ベールアップの瞬間の様子…17年前のダイアンの津田篤宏と妻・りえさん同番組は、村上信五（SUPER EIGHT）がMCを務め、昭和時代が始まった1926年からの101年間に起きたさまざまな出来事をクイズ形式で振り返った。昭和35（1960）年の出来事として、MBSの往年の人気番組『素人名人会』放送スター