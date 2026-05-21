新潟県内は5月22日にかけ、雷を伴い激しい雨が降るところがある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。 19日は広く7月下旬並み、20日も30℃以上の真夏日に迫る暑さとなった県内でしたが、21日の県内は低気圧や前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込み広く雨が降っています。 気温も上がらず阿賀町津川では最高気温が17．7℃と、20日と比べ12℃近く下がりました。この寒暖差に困惑の声が…。 【街の人