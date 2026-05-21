20日夕方、熊本県嘉島町で起きた原付バイクと乗用車の事故で、原付バイクは男子高校生が違法に2人乗りをしていたことが分かりました。 【写真を見る】パトカーの停止を振り切ったか原付バイクに違法に高校生2人乗り車と衝突して1人が意識不明の重体熊本・嘉島町 記者「現場には広範囲にガラスが散らばっていて、当時の衝撃の強さがうかがえます」 乗用車の女性2人もけが 5月20日午後6時ごろ、嘉島町上六嘉の町道交