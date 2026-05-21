3人組グループ・20th Century（坂本昌行、井ノ原快彦、長野博）が、6月5日よりスタートする『20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜』の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を20th Century公式YouTubeチャンネルにて公開する。【動画】大人の色気すごい！トニセンによる名曲「Shelter」ライブ映像記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」。『20th