参院内閣委などの連合審査会で、答弁のため挙手する木原官房長官＝21日午後、国会木原稔官房長官は21日の参院内閣委員会で、外国政府のために日本国内でロビー活動をする場合に登録を義務付ける「外国代理人登録法」について「不当な干渉を防止する制度として検討する必要がある」と強調した。政府はスパイ活動防止に向け、外国代理人登録法制定の是非を検討する構えだ。国民民主党の牛田茉友氏への答弁。木原氏は「こうした制