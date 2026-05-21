◇プロ野球広島ｰDeNA(21日、マツダスタジアム)広島の先発・玉村昇悟投手が4回を投げた時点で81球を投じています。初回は打者4人対し13球で無失点に仕留めた玉村投手でしたが、4回、先頭打者の筒香嘉智選手にファウルで粘られ11球目でようやく見逃し三振にしとめました。しかしその後連打を浴び2アウト1・3塁とピンチを背負います。額に大粒の汗をかきながらも、成瀬脩人選手にフルカウントからの7球目をライト方向へ飛ばされ先制