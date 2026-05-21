佐賀県内の住宅に強盗に入る目的でバールを準備したなどの疑いで、警察は27歳の会社員ら男5人を逮捕しました。強盗予備などの疑いで逮捕・送検されたのは、徳島市の会社員・井川翔太容疑者（27）と、東京や神奈川に住む男の合わせて5人です。警察によりますと、井川容疑者ら3人は今月1日午前2時ごろ、強盗する目的でバールや目出し帽などを準備した疑いがもたれています。鹿児島県出水市の国道で通行人から「ふらふら走る車がいる