第1日、7アンダーで首位の岡田晃平＝蒲生GC日本プロ選手権センコーグループカップ第1日（21日・滋賀県蒲生GC＝6991ヤード、パー72）優勝で5年シードが得られる国内三大大会の初戦。24歳でツアー未勝利の岡田晃平が1イーグル、7バーディー、2ボギーの65で回り、木下稜介、小木曽喬、前田光史朗、竹山昂成とともに首位で滑り出した。1打差の6位に西村匡史、さらに1打差の7位に前週優勝の藤本佳則、岩田寛ら6人が続いた。前年覇者