フジテレビ・宮本真綾アナウンサーが１６日、バスケットボール女子「日本対ラトビア」戦で実況を担当。同局では初の女性バスケットボール実況デビューとなった。宮本アナは、「これまでバスケの中継ＭＣやインタビューを担当していましたが、今年は実況として携わることが大きな目標でした。反省点、課題はもちろんたくさんありますが、とっっても楽しかった！！宮崎さん、エブリンさんにたくさん助けていただきましたありが