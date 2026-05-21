俳優・山田裕貴（35）が衝撃的な自撮りショットを公開し、歌手で俳優の中島健人（32）もコメントするなど反響を呼んでいる。【映像】山田裕貴の“衝撃的”な最新ショット出演したドラマやラジオ番組のオフショットなどをInstagramに投稿している山田。私生活では2024年3月に、元乃木坂46の西野七瀬（31）との結婚を発表していた。“衝撃的”な最新ショットに反響5月19日には、「ご飯食べてまーーーす。このあと映画観るよ〜