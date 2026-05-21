Aぇ！groupが21日、都内で映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。グループが主演した同作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家6人兄弟を演じた。2年には事務所の先輩でもあるSnowMan主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録した。佐野晶哉（