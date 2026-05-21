AOKIは、過酷な夏のビジネスシーンを快適に過ごすための新シリーズ「スーパーエアクールシリーズ」を、全国の店舗および公式オンラインショップで発売した。LES MUESスーパーエアクールスーツ(2パンツスーツ)同シリーズは、1平方センチメートルあたり毎秒100cc以上の空気が通過する高い通気性を持つアイテムで構成されている。従来の60cc以上から進化した通気性に加え、高いストレッチ性を備えることで、動きやすさとビジネスウェ