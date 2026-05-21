【その他の画像・動画等を元記事で観る】TOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『神の雫』。7月から放送が始まる第2クールのOPテーマはSUPER★DRAGON「Call Me Asap」、EDテーマはeillの「エブリー・サマー」に決定した。SUPER★DRAGONの池田彪馬は「この歴史ある素敵な作品に、僕たちの音楽が重なる瞬間が今からとても楽しみです。自分たちとしても、アニメの世界観を意識しつつ新たなサウンド感にも挑戦しているので、ぜひ作品と楽曲