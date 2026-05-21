【モデルプレス＝2026/05/21】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が5月20日、自身のTikTokを更新。ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）でカップル成立した大木遥翔との旅先での2ショット動画を公開した。【写真】「今日好き」交際歴約4年カップル「美男美女で絵になる」弾丸ラブラブ旅行動画公開◆「今日好き」ゆいはるカップル、旅先で2ショット