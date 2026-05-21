【モデルプレス＝2026/05/21】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月20日、自身のInstagramを更新。セルフィーショットを公開し、注目が集まっている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ウエスト綺麗すぎ」美腹筋チラ見せ 日本満喫ショット◆IVEレイ、美ウエスト際立つショット公開レイは「ただいま〜」とコメントを添え、日本滞在中の写真を複数枚投稿。ショート丈のTシャツから引き締まったウエストがのぞく