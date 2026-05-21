【梅雨前線南下】雨の中心は奄美地方へ 九州北部地方にあった梅雨前線は、２２日（金）には、奄美地方まで南下する見込みです。 20（木）の地震で地盤が緩んでいるため、揺れの大きかった地域では 「落石やがけ崩れ」の危険性が高まっているため、雨の降り方に十分注意してください。 【雨シミュレーション２１日（木）～２４日（日）】 梅雨前線が南下するため、奄美地方や沖縄県では「梅雨空」が戻るでし